Zeugen Gesucht – Verkehrsunfall mit Flucht in der Denkmalstraße in Bitburg

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

Am Montag, den 16.09.2024 zwischen 13:30 Uhr und 14:40 Uhr kam es auf dem Parkplatz vor dem Anwesen der Denkmalstraße 9 in 54634 in Bitburg zu einem Verkehrsunfall mit Flucht.