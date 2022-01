Bausendorf

Zeugen gesucht – Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

In der Zeit von Donnerstag, 06.01.2022, 21:30 Uhr und Freitag, 07.01.2022, 11:30 Uhr kam es in Bausendorf in der Trierer Straße zu einem Verkehrsunfall.