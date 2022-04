Zeugen gesucht – Unbekannter Fahrer beschädigt BMW auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes in Jünkerath

Am Freitag, 08.04.2022, wurde in den Vormittagsstunden ein auf dem Parkplatz des EDEKA-Marktes abgestellter schwarzer BMW X3 im Bereich des vorderen rechten Kotflügels beschädigt.





Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Verursacher dürfte ein Fahrzeug von roter Farbe genutzt haben. Entsprechende Lackantragungen fanden sich am beschädigten BMW.



Zeug*innen, welche den Vorgang beobachtet haben, und sachdienliche Angaben zum Verursacher des Schadens machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm in Verbindung zu setzen.

E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de

Telefon: 06551-9420



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm

Tiergartenstraße 82

54595 Prüm

www.polizei.rlp.de



Telefon 06551 942-0

Telefax 06551 942-50

pipruem.dgl@polizei.rlp.de

pipruem@polizei.rlp.de

Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiTrier

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell