Zeugen gesucht! – Sachbeschädigung in Bitburg und Einbruch in Oberweiler

Anzeige





1. Einbruch in eine Schutzhütte, Bitburger Straße in Oberweiler

Zwischen dem 19.05.2024 und dem 24.05.2024 kam es zu einem Einbruch in eine Schutzhütte in Oberweiler. In der Folge wurden Fensterscheiden mit Graffiti besprüht und Gegenstände im Inneren zerstört.



2. Sachbeschädigung an Otto-Hahn-Realschule plus, Otto-Hahn-Str. 1 in Bitburg

Im Zeitraum 24.05.2024 bis 25.05.2024 wurde eine Außentür der Turnhalle der Otto-Hahn-Realschule plus beschädigt. Bislang unbekannte Täter brachen mutwillig den Türgriff ab.

In der Vergangenheit ist es bereits zu mehreren Sachbeschädigungen am Schulgebäude gekommen.



Personen, die Angaben zu den Taten machen können, werden gebeten, sich per Mail (pibitburg@polizei.rlp.de) oder Telefon (06561/9685-0) bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

pibitburg.dgl@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

Besuchen Sie uns auf „X“: #BitBürgerpolizei





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell