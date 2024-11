Zeugen gesucht! Raser zwischen Bernkastel-Kues und Wintrich

Am Samstag, den 02.11.2024, kam es an der Mosel, zwischen Bernkastel-Kues und Wintrich zu mehreren Fällen einer Gefährdung des Straßenverkehrs.

Anzeige

Ein grauer BMW 330E Kombi hatte gegen 22:25 Uhr auf der L47 zwischen Bernkastel-Kues und Lieser an einer unübersichtlichen Kuppe trotz unklarer Verkehrslage und herrschenden Überholverbot mehrere Fahrzeuge mit gleichzeitiger Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit überholt.



Anschließend überholte er zwischen dem Ortsausgang Lieser und dem Brückenkopf Mülheim gleich drei Fahrzeuge trotz Gegenverkehr, ebenfalls mit überhöhter Geschwindigkeit. Am Brückenkopf selbst überfuhr er ein Stoppschild.

Kurz darauf kam es zu einem erneuten Überholmanöver auf der B53 zwischen Mülheim und dem Ortseingang Brauneberg, bei dem der BMW erneut stark beschleunigte und dabei erst eine Sperrfläche und dann eine durchgezogene Linie überfuhr.



Letztlich beschleunigte er sein Fahrzeug zwischen Ortsausgang Brauneberg und Wintrich auf über 150 km/h. In Wintrich konnte der PKW gegen 22:30 Uhr schließlich angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.



Gegen den 23-jährigen Fahrer wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und verbotenen Kraftfahrzeugrennen eingeleitet.



Zeugen-/ innen der jeweiligen Vorfälle werden gebeten, sich umgehend mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen:



Tel.: 06531-95270

E-Mail: pibernkastel-kues@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich

Pressestelle



Telefon: 06571-9152-0

https://s.rlp.de/PDWittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell