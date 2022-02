Zeugen gesucht, nach Verkehrsunfallflucht

Am 21.02.2022, gegen 17:04 Uhr, kam es in Wittlich in der Kalkturmstraße zu einer Verkehrsunfallflucht.



In Höhe der Hausnummer 39 stießen im Begegnungsverkehr zwei Pkw mit ihren Spiegeln gegeneinander.

Im Anschluss entfernte sich einer der beiden Pkw in Richtung Plein , ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Bei dem flüchtigen Pkw handelt es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen Fiat Punto.

Sollte es Zeugen geben, die den Unfallhergang beobachtet haben, oder Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden diese gebeten, sich unter der 06571/926-0 mit der Polizei in Wittlich in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Christina Lambrix, POK'in

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de



Folgen Sie uns auf Twitter https://twitter.com/PolizeiWittlich

Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell