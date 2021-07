Hillesheim

Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht

Die 80-jährige, aus der VG Gerolstein stammende, Autofahrerin eines grauen VW Golf Plus beschädigt am 02.07.21, gegen 16:05 Uhr, auf dem Parkplatz eines großen Lebensmittelgeschäftes am Stadtrand von Hillesheim, Kölner Straße, einen parkenden dunkelgrauen Opel Insignia und entfernt sich dann, ohne Angaben zu hinterlassen.