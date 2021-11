Bausendorf

Zeugen gesucht – Ladendiebstahl im „Netto“

Am Donnerstag, 25.11.2021 gegen 19:30 Uhr befanden sich zwei Männer, beide ca. 175cm groß, 25-30 Jahre alt, einer mit einem auffälligen Tattoo am Hals im „Netto“ in Bausendorf.