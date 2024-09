Zeugen gesucht

Anzeige

Bernkastel-Kues (ots) –



Die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues musste am Sonntag, den 29.09.2024, mehrere Strafanzeigen aufnehmen.



So sind insgesamt drei Verkehrsunfallfluchten mitgeteilt worden.



Zwischen Mittwoch, 25.09.2024, und Sonntag, 29.09.2024, stand ein VW mit Bergheimer Kennzeichen geparkt am Straßenrand in der Weinbergstraße in Minheim. In diesem Zeitraum wurde das Fahrzeug durch einen vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmer touchiert, der einen Schaden am Kotflügel verursachte.



Am Mittag des 29.09.2024 stieß ein unbekanntes Fahrzeug beim Rückwärtsfahren gegen eine Hauswand in der „Breite Straße“ in Lösnich, wodurch diese beschädigt wurde.



Fast zur gleichen Zeit wurde ein ebenfalls geparkter PKW in Brauneberg in der Moselweinstraße beschädigt. Ein vorbeifahrender PKW touchierte das Fahrzeug und hinterließ einen Schaden am Außenspiegel des Parkenden. Hier konnte die Streife ein Gehäuse des Außenspiegels des Flüchtenden sicherstellen.



Ein nicht alltäglicher Sachverhalt ereignete sich in der Nacht vom 28.09.2024 auf den 29.09.2024 in Erden. Der unbekannte Täter setzte sich hierbei in ein fremdes Fahrzeug, indem zufällig der dazugehörige Schlüssel lag. Der Täter nutzte diesen Umstand für eine Spritztour von ca. 20km. Daneben ließ der Täter eine Spirituosenflasche zurück, die ebenfalls sichergestellt wurde und nun spurentechnisch untersucht wird. Bei dem PKW des Geschädigten handelt es sich um einen silbernen Kleinwagen der Marke Renault mit ausländischem Kennzeichen.



Wer Zeuge eines dieser Vorfälle geworden ist, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues unter der 06531-95270 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

pibernkastel-kues@polizei.rlp.de



06531-95270





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell