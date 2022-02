Zeugen gesucht!

Altscheid (ots).



Im Zeitraum 22.02. – 25.02.2022 entwendeten zwei Personen Metalltreppen in der Ortslage Altscheid.

Dabei gingen sie besonders dreist vor: Die Täter stellten ihren blauen Lastkraftwagen vor das Anwesen an der Hauptstraße.

Dann öffneten sie einen Bauzaun und luden die auf der Wiese gelagerten Treppen mit dem am Lkw angebauten Kran auf.

Hinweise bitte an die Polizei Bitburg, Tel. 06561-96850.



Rückfragen bitte an:



Rückfragen bitte an:

Otmar Kaufmann

Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561-9685 25

pibitburg@polizei.rlp.de

https://www.polizei.rlp.de/de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesi

dium-trier/polizeidirektion-wittlich/polizeiinspektion-bitburg/



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell