Zeugen gesucht!

Am Montag, dem 10.01.2022 kam es gegen 05:40 Uhr auf der Schlossstraße zwischen der Polizeiinspektion Wittlich und dem Kreisverkehr (Impfzentrum) zu einem Vorfall zwischen einem Fußgänger und einem Fahrzeug des fließenden Verkehrs.

Im Zusammenhang mit diesem wurde das o.g. Fahrzeug leicht beschädigt. Die Ermittlungen hinsichtlich einer vorsätzlichen Tat dauern an.



Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, mögen sich bitte mit der Polizeiinspektion Wittlich in Verbindung setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28

54516 Wittlich



Telefon: 06571-926-0

e-mail: piwittlich@polizei.rlp.de



