Zeuge meldet Unfallflucht – Fahrer alkoholisiert und Pkw nicht zugelassen

B 50, Höhe Metterich (ots) – Am Abend des 18.01.2024 meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizeiinspektion Bitburg, dass soeben ein Pkw auf der B 50 in Höhe der Ortslage Metterich in eine Gabionenmauer gefahren sei.