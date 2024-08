Zahlreiche Besucher beim Bürgerdialog in Wittlich

Anzeige





Das WiLaVie ist ein Treffpunkt für alle im Herzen der Stadt Wittlich und steht für Vielfalt, Gemeinschaft und den generationenübergreifenden Austausch, weshalb dieser Raum optimal geeignet erschien!

Ziel des Bürgerdialogs war der offene Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern und die Erörterung und Diskussion von potenziellen Sorgen, Problemen und Anregungen im Kontext Sicherheit und Ordnung.



Der Einladung folgten, trotz Temperaturen über 30 Grad, mehr als 50 Personen.

Nach einer kurzen Vorstellung der drei Veranstalter und einem kleinen Input zur Thematik der aktuellen Betrugsmaschen in der Gesellschaft, konnten die Bürgerinnen und Bürger ihre Themen vorbringen.

Besonders intensiv wurde die Verkehrssituation in der Wittlicher Innenstadt diskutiert. Herr Rodenkirch erörterte die Idee des bereits vorliegenden Mobilitätskonzepts der Stadt Wittlich und stellte eine weitere Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger in Aussicht.

Darüber hinaus wurden diverse weitere Themen, wie u.a. die polizeiliche Präsenz in der Innenstadt, die Notwendigkeit von Geschwindigkeitskontrollen, Aufhebung von Angsträumen in der Stadt und die zurückliegende Veranstaltung unter Beteiligung eines salafistischen Hasspredigers diskutiert.



„Ich bin begeistert, wie viele Bürgerinnen und Bürger unserer Einladung gefolgt sind, und intensiv und konstruktiv mit uns diskutiert haben. Das zeigt mir, dass Gesprächsbedarf in der Bevölkerung besteht, dem wir als Bürgerpolizei gerne Rechnung tragen wollen! Ich bedanke mich sehr für die tolle Organisation durch das Team des WiLaVie und bin davon überzeugt, dass wir dieses Format künftig wiederholen werden!“ so Polizeioberrätin Romy Berger, Leiterin der Polizeiinspektion in Wittlich.



