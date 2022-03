Wohnungseinbruchsdiebstahl in Einfamilienhaus

Im Zeitraum November 2021 bis 03.03.2022 brachen bisher unbekannte Täter in ein als Ferienhaus genutztes Einfamilienhaus im Bereich der Wirschbachstraße 12 in Daun-Weiersbach ein.





Die bisher unbekannten Täter begaben sich über den rückwärtigen Bereich des Anwesens an dieses heran, schlugen ein seitlich gelegenes Fenster ein und drangen auf diesem Wege in das Anwesen ein. Hierzu hatten sie im Vorfeld den Rollladen nach oben gedrückt.



Im Anwesen wurden sämtliche Zimmer und dort befindliche Schränke und Türen angegangen.



Zur genauen Schadenshöhe konnten zunächst noch keine Angaben gemacht werden.



Hinweise zur Tat oder dem möglichen Täter dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



