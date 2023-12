Wittlich

Wohnungseinbruchsdiebstahl in Bengel

Am Donnerstag, den 28.12.2023, kam es in der Zeit von 16:00 Uhr bis 20:40 Uhr in Bengel in der Springiersbacher Straße zu einem vollendeten Wohnungseinbruchsdiebstahl in einem Einfamilienhaus.