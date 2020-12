Archivierter Artikel vom 18.10.2020, 07:31 Uhr

Brockscheid

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Am Samstagabend in der Zeit zwischen 20:10 Uhr und 23:45 Uhr kam es in Brockscheid im Bereich der Glockenstraße zu einem Wohnungseinbruch.