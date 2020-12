Archivierter Artikel vom 12.10.2020, 15:41 Uhr

Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus in Kelberg

Kelberg /Kreis Vulkaneifel (ots) – Unbekannte Täter sind in der Zeit von Sonntag, 11.10.2020, nach 19 Uhr, auf Montag in ein Einfamilienhaus in Kelberg in der Straße „Im Wiesengrund“ während der Abwesenheit der Bewohner eingedrungen.