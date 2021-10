Am Mittwoch, den 27.10.2021 wurde der Polizei Zell gegen kurz nach drei Uhr in der Nacht ein Wohnungsbrand in Traben-Trarbach gemeldet.



Durch den Brand wurde die gesamte Wohnung stark in Mitleidenschaft gezogen und es entstand nach derzeitigen Schätzungen ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000EUR. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die Ermittlungen zum Verursacher und der Brandursache dauern noch an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



