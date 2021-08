Wohnmobil verursacht Unfall und flüchtet

Am 15.08.2021 gegen 15:20 Uhr wurde eine Verkehrsunfallflucht in der Ortslage Manderscheid, Auf dem Brühl gemeldet.



Demnach touchierte nach Zeugenangaben ein weinrotes Wohnmobil mit einer weißen Dachbox beim Rangieren einen massiven Eisenpfosten eines angrenzenden Grundstücks. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder in anderem Zusammenhang ein wie oben beschriebenes Wohnmobil gesehen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wittlich unter der Telefonnummer 06571/9260 in Verbindung zu setzen.



