Wohnhausbrand

Am Sonntag, 10.12.2023 kam es um 19:07h in Esch zum Brand eines Wohnhause.

Symbolbild Foto: Monika Skolimowska/dpa

Zur Brandursache können bislang keine Angaben gemacht werden. Das Feuer konnte durch die im Einsatz befindlichen Feuerwehren aus Esch, Hetzerath und Sehlem unter Kontrolle gebracht werden.

Am Gebäude entstand Sachschaden im niedrigen 6-stelligen Bereich. Verletzt wurde niemand, auch wenn zunächst der Verdacht bei einem der Bewohner bestand.

Die weiteren Ermittlungen werden voraussichtlich am 11.12.2023 durch die Kriminalpolizei Wittlich erfolgen, wenn der Brandort begehbar ist.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wittlich

Schloßstraße 28

54516 Wittlich

www.polizei.rlp.de



Ansprechpartner

Frau Kilvanya

06571 926 – 0

06571 926 – 150

piwittlich@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell