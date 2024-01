Witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Dienstgebiet der PI Prüm

Symbolbild Foto: Monika Skolimowska/dpa





Infolge eines Verkehrsunfalls auf der B265 zwischen Rommersheim und Prüm wurde ein 18 Jahre alter Fahrzeugführer leicht verletzt. Der Verkehrsunfall ereignete sich am 15.01.2024 gegen 05:55 Uhr. In einer Linkskurve verlor der Fahrzeugführer auf schneebedeckter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Schutzplanke. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.



