Winkel: Versuchter Einbruch

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit von Sonntag, 17.03.2024 bis Montag, 18.03.2024, gewaltsam in ein Anwesen in der Kapellenstraße in Winkel einzudringen.