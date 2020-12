Archivierter Artikel vom 26.09.2020, 09:21 Uhr

Daun

Windschutzscheibe eines fahrenden Pkw beschädigt

Eine 50-jährige Fahrzeugführerin aus der Verbandsgemeinde Wittlich-Land befuhr mit ihrem Pkw am 23.09.20, gegen 13:50 Uhr, in Daun, die Freiherr-vom-Stein-Straße, in Fahrtrichtung Rosenbergstraße, als plötzlich ein steinartiger Gegenstand die Windschutzscheibe beschädigte.