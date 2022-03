Wind ging beim Start eines Gleitschirmflieger die Puste aus

Hierfür nahm er einen Aufstieg von einer Stunde zur Startwiese auf sich.

Nachdem er seine Startvorbereitungen sorgfältig getroffen hatte und die Anlaufwiese hinablief, ging es endlich in die Lüfte.

Als er die Erde verlassen hatte, spielte ihm der Wind jedoch einen Streich und blies nicht mehr in ausreichender Stärke von vorn.

Aus diesem Grund stieg der Gleitschirm nicht weiter in die Lüfte und blieb in einer Baumkrone hängen.

Der Gleitschirmpilot verständigte mit seinem Handy über 112 die Feuerwehr und wartete anschließend geduldig, auf einem Ast sitzend, auf deren Eintreffen.

Anschließend wurde er von der Feuerwehr aus dem Baum geholt.

Der Gleitschirmflieger blieb unverletzt.



Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Burgen, Mülheim an der Mosel, Noviand und Kues, sowie ein Rettungswagen und die Polizei Bernkastel-Kues.



