Willi Basalt Figur verschwunden

In Pelm ist eine lebensgroße Figur des Maskottchens des Gerolsteiner Landes nicht mehr an seinem Platz.

Die Polizeiwache Gerolstein bittet um Hinweise.



Die Willi Basalt Figur stand bis zum Abend des 17.01.2022 noch am Spielplatz im Kasselburger Weg in Pelm. Die Comicfigur wurde nach aktuellem Ermittlungsstand im Laufe der Nacht entwendet. Die Polizeiwache Gerolstein bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 06591-95260 zu melden.



