Archivierter Artikel vom 31.08.2020, 08:11 Uhr

Die Fahrerin eines PKW Golf befuhr die K 25 von Greimerath kommend in Fahrtrichtung Flussbach.

Ausgangs einer Linkskurve kreuzte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Beim eingeleiteten Ausweichmanöver geriet der PKW ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam letztlich in einem Waldgraben auf dem Dach zum Stehen. Die Fahrzeugführerin sowie ihr Beifahrer konnten sich – trotz schwerer Verletzungen- selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurden ärztlicher Behandlung zugeführt. Am Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, es musste abgeschleppt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell