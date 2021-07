Wildunfall der anderen Art

Am Samstagmorgen, 10.07.2021, gegen 02:00 Uhr, befährt ein Trike-Fahrer die L49 aus Richtung Arenrath kommend in Richtung Niersbach.

Kurz hinter Arenrath kreuzen Rehe die Fahrbahn. Das letzte Tier dieser Gruppe versucht noch über das Trike und dessen Fahrer zu springen. Dies misslingt jedoch und trifft den Fahrer am Kopf und am rechtem Arm.

In der Folge erleidet der Fahrer einen Kieferbruch und eine Platzwunde am Arm.

Aufgrund der Verletzungen wird er stationär im Krankenhaus Wittlich aufgenommen.

Das Trike bleibt unbeschädigt.



