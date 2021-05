Wildtier-Schlachtabfälle illegal entsorgt.

An der K 181 in der Gemarkung Gondenbrett zwischen den Ortslagen Gondenbrett und Obermehlen wurden auf einer angrenzenden Weide in einem dortigen Naturschutzgebiet augenscheinliche Schlachtabfälle mindestens zweier Wildtiere durch bislang Unbekannte illegal entsorgt.





Zeugen, die hierzu entsprechende Feststellungen gemacht haben oder diesbezügliche verdächtige Fahrzeuge in diesem Bereich wahrgenommen haben, mögen sich bitte mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Tel-Nr. 06551/942-0 oder per E-Mail unter pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung setzen.



