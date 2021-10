Wiesnlaune ohne Wiesn – Stimmung in der Eifel

Ein zünftiger Abend in „Blau Weis“ bei guter Stimmung und Live-Musik. Wiesnlaune mit Herz und Maß. Aber auch mit Hygienekonzept. Das Ganze im Forum im Flecken.



Auf die sichere An- und Abreise gerade der jungen Erwachsenen werden am Samstag die Polizeiinspektionen Bitburg und Prüm achten. Beamtinnen und Beamte werden in der Nacht zum Sonntag verstärkt Kontrollen durchführen. In und um Schönecken.



Denn eines ist klar:



Partylaune ja. Aber mit Sicherheit.



Damit das Oktoberfest im Burgflecken allen in guter Erinnerung bleibt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Prüm





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell