Wiesbaum: Unbekannte brechen Automaten auf

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

Unbekannte Täter brachen am 10.10.2024, in der Zeit von 03.50 Uhr bis 04.00 Uhr, einen Frischwarenautomaten auf. Dieser wurde vom Eigentümer im Bereich des Traudenhofes in Wiesbaum aufgestellt.