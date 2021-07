wiederholtes Fahren ohne Fahrerlaubnis, Sicherstellung des Personenkraftwagens zur Verhinderung weiterer Taten

Am 09.07.2021 gegen 07:48 Uhr befuhr ein 39-jähriger männlicher Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Gerolstein mit seinem Personenkraftwagen die Ortslage von Gerolstein.





Durch Beamte der Polizeiwache Gerolstein wurde dieser einer Verkehrskontrolle unterzogen.



Der Fahrzeugführer war in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis strafrechtlich in Erscheinung getreten und verfügte auch aktuell nicht über eine gültige und erforderliche Fahrerlaubnis.



Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren eingeleitet, sein Fahrzeug wurde zur Verhinderung weiterer vergleichbarer Taten sichergestellt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/96260

Fax: 06592/962650

pidaun@polizei.rlp.de



