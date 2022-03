Wiederholte Sachbeschädigung an der Kletteranlage der Bullayer Grundschule

Am vergangenen Wochenende kam es in der Zeit von Freitag, 25.03.2022, ca. 14:30 Uhr bis Montag, 28.03.2022, 13:52 zu einer erneuten Sachbeschädigung an der Außenspielanlage der Bullayer Grundschule.



Innerhalb kurzer Zeit wurden zum wiederholten Male die massiven Seile (ca. 4cm Durchmesser) der Kletteranlage auf dem Schulhof der Grundschule beschädigt, wodurch die sichere Benutzung der Anlage durch die Grundschulkinder erheblich eingeschränkt, im Zweifel sogar unmöglich wird. Die Polizei vermutet, dass es sich bei den Tatverdächtigen um ansässige Jugendliche oder Heranwachsende handeln dürfte, die sich in den Abendstunden, insbesondere am Wochenende, auf dem frei zugänglichen und sichtgeschützten Schulhof treffen.

Innerhalb der nächsten Wochen wird die Polizei den Bereich rund um die Bullayer Grundschule und dabei insbesondere den Schulhof verstärkt überwachen.

Die Polizei appelliert eindringlich an die mutmaßlichen Täter, dass diese Form der Sachbeschädigung kein Kavaliersdelikt darstellt und konsequent verfolgt und bestraft wird.

Tat- oder Täterhinweise werden unter der 06542-9867 0 an die Polizei in Zell erbeten.



