Werkzeug entwendet

Im Zeitraum vom Montag, 04.04.2022, 19.00 Uhr, bis Dienstag, 05.04.2022, 12.00 Uhr, wurden in der Holsthumer Straße in Ferschweiler aus einem Schuppen mehrere Werkzeuge der Marke Stihl und Bosch im Wert von ca. 500 Euro entwendet. Unter anderem wurde ein größerer Stihl Freischneider abtransportiert.

Ferschweiler (ots) –



Im Zeitraum vom Montag, 04.04.2022, 19.00 Uhr, bis Dienstag, 05.04.2022, 12.00 Uhr, wurden in der Holsthumer Straße in Ferschweiler aus einem Schuppen mehrere Werkzeuge der Marke Stihl und Bosch im Wert von ca. 2.500 Euro entwendet. Unter anderem wurde ein größerer Stihl Freischneider abtransportiert.

Möglicherweise haben der oder die Täter ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz des nahegelegenen Gemeindehauses abgestellt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Telefon 06561-96850.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg

Telefon: 06561/9685-0

pibitburg.dgl@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

Besuchen Sie uns auf Twitter: #BitBürgerpolizei



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell