Rockeskyll

Weißer Firmentransporter Ford Transit -ohne Firmenlogo- in Rockeskyll entwendet

In dem Zeitraum von Fr. 12.11.21, 19:00 Uhr bis 13.11.21, 08:00 Uhr, sind unbekannte Täter am Ortsrand von Rockeskyll, in die Lagerhalle einer Firma für Kälte- und Elektroanlagenbau eingebrochen und haben einen mit Werkzeug bestückten 5 Jahre alten weißen Firmentransporter, Ford Transit, ohne Firmenlogo, mit DAU-Kennzeichen komplett entwendet.