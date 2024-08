Weinfest 2024 in Bernkastel-Kues beginnt heute

Anzeige



An den Veranstaltungstagen kommen fast 200.00 Besucher in die Stadt.



In enger Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Veranstalter und allen Netzwerkpartnern setzt die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues auf ihr bewährtes Einsatz- und Sicherheitskonzept.



Die Polizei Bernkastel-Kues ist während der Öffnungszeiten mit zusätzlichen Kräften auf der Weinstraße und dem Rummelplatz sichtbar präsent. Darüber hinaus sind die Beamtinnen und Beamte mit Bodycams ausgestattet. Die Einsatzkräfte stehen jederzeit für Fragen, Wünsche und Anregungen zur Verfügung.



Um eine sichere An- und Abreise der Besucher zu gewährleisten, wird die Polizei zudem verstärkt Verkehrskontrollen im Hinblick auf Alkohol und Drogen durchführen.



_________________



Im Rahmen der Veranstaltungshöhepunkte kommt es zu Sperrungen rund um Bernkastel-Kues:



Samstag:



-ab 16 Uhr ist die Einfahrt in die Stadt gesperrt



-von 18 bis 5 Uhr (am Folgetag) ist die Brücke für Fahrzeuge

gesperrt



-die Durchfahrt zum Tiefenbach auf dem Moselparkplatz ist gesperrt



Sonntag:



-ab 12 Uhr ist die Einfahrt in die Stadt gesperrt



-von 12 Uhr bis 17 Uhr ist die Moselbrücke für Fahrzeuge aller Art

gesperrt



-die Durchfahrt zum Tiefenbach auf dem Moselparkplatz ist gesperrt

_________________



Aufgrund dessen rät die Polizei zur rechtzeitigen Anreise oder Nutzung des Angebotes des öffentlichen Personen- und Nahverkehrs.



Ausgewiesene Parkplätze stehen im Ortsteil Kues in ausreichender Anzahl zur Verfügung.



Die Polizei Bernkastel freut sich auf eine friedliche und zahlreich besuchte Veranstaltung mit hoffentlich bestem Weinfestwetter.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier

Pressestelle



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



oder



Polizeidirektion Wittlich

Pressestelle



Telefon: 06571-9152-0

https://s.rlp.de/PDWittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell