Wechselseitige Körperverletzung

Am 10.02.2024 gegen 21:41 Uhr kam es auf einer Karnevalsveranstaltung in Oberbettingen zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei beteiligten männlichen Personen.

Symbolbild Foto: dpa





Zunächst wurde der hiesigen Dienststelle durch Zeugen eine Schlägerei zwischen mehreren Personen mitgeteilt. Nach Eintreffen der Beamten*innen konnte festgestellt werden, dass es an der Schlägerei nur zwei männliche Personen beteiligt waren.

Zwei 24-jährige Männer aus der Verbandsgemeinde Gerolstein gerieten in Streit. Im weiteren Verlauf kam es zu wechselseitigen Schlägen und einem Gerangel, welches durch dazwischengehende Personen beendet werden konnte.



Gegen beide männliche Personen wurden strafrechtliche Ermittlungsverfahren eingeleitet und sie wurden der Örtlichkeit verwiesen.



Zeugen, welche den Sachverhalt beobachten konnten, dürfen gebeten werden, sich bei der Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun



Christian Köb, PHK

Telefon: 06551-9626-0

www.polizei.rlp.de/pi.daun



