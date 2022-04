Warnung vor neuer Betrugsmasche im Raum Bitburg

Mehrere Personen erhielten in den vergangenen Tagen Post von einer Anwaltskanzlei KS aus München.

Ein Rechtsanwalt dieser Kanzlei forderte die Personen auf, einen dreistelligen Euro-Betrag aufgrund eines angeblichen telefonischen Dienstleistungsvertrags mit einer „EURO LOTTO ZENTRALE EURO JACKPOT-6/49“ zu überweisen. Ein SEPA-Lastschriftmandat wurde in der Anlage mit übermittelt mit der Bitte die Kontendaten entsprechend einzutragen, damit die Beträge eingezogen werden könnten.



Es wird ausdrücklich davor gewarnt, diese Lastschriftmandate auszufüllen und zurück zu senden oder Überweisungen an die Kanzlei vorzunehmen.



