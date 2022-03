Warnung vor einer aktuellen Welle von Anrufen „Falscher Polizeibeamter“ im Raum Bitburg

Die Anrufer gaben sich in allen der bei der Polizei gemeldeten Fällen als Polizeibeamte der Polizei Bitburg aus und berichteten, dass man

kürzlich Einbrecher festgenommen habe. Die Angerufenen wurden in diesem Zusammenhang auch zu Wertgegenständen und Geld befragt. Die Anrufer versuchen üblicherweise die Angerufenen derart

zu verunsichern, dass sie sich dazu bereiterklären, dass Geld oder die Wertgegenstände an den vermeintlichen Polizeibeamten auszuhändigen. Dazu wird ein „Übergabetermin“ vereinbart.

Bei all diesen Anrufen handelt es sich um eine Betrugsmasche, die rein dazu dient den vorwiegend älteren Menschen ihr Geld

oder Wertgegenstände zu entlocken. Die Anrufe erfolgen weder von der Polizeiinspektion Bitburg, noch von einer anderen Polizeidienststelle. Die Polizei Bitburg warnt in dem Zusammenhang noch einmal ausdrücklich davor den Anrufern Auskünfte zu persönlichen Verhältnissen zu erteilen, oder gar Geld- oder

Wertgegenstände auszuhändigen.



Tipps Ihrer Bitburger Polizei:



Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger.

Sind Sie sich unsicher, wählen Sie die Nummer 110. Benutzen Sie dabei aber nicht die Rückruftaste, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen, sondern wählen Sie immer die

Nummer selbst. Sie können sich aber auch an die örtliche Polizeiinspektion wenden. Erzählen Sie den Beamten

von den Anrufen. Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie sie im Zweifelsfall selbst wählen können.

Legen

Sie den Hörer auf! Das ist nicht unhöflich.



Polizeiinspektion Bitburg



Telefon: 06561/9685-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg

