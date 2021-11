Mehren

Warnbaken einer Baustelle beschädigt und geflüchtet

Ein Verkehrsteilnehmer teilt am 20.11.21, gegen 15:35 Uhr, der Polizei Daun mit, dass in Mehren, L 68, an der Autobahnzufahrt zur A1, einige der dort wegen einer Baustelle stehenden Warnbaken beschädigt worden sind.