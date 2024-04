Walsdorf: Versuchter Diebstahl eines PKW

Anzeige

Der Besitzer eines SUV hatte das Auto am Montag letzter Woche, 22.04.2024, abends, an seinem Anwesen, In der Käf, abgestellt. Am Folgetag stellte er eine Beschädigung am Fahrzeug fest. Unbekannte hatten Anbauteile demontiert und Manipulationen vorgenommen. Ein Diebstahl wurde augenscheinlich gezielt vorbereitet. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-9626-0.



