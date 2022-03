Wallmerath – tragischer Unglücksfall beim winterlichen Burgbrennen

In Wallmerath hatten sich ca. 30 Personen zusammengefunden, um dem sogenannten „Burgbrennen“, einem Brauchtum zur Vertreibung des Winters, beizuwohnen. Hierbei wird ein in einem Scheiterhaufen aufgestelltes Holzkreuz abgebrannt.



Mehrere Personen befanden sich nahe der Brandstelle, als das Holzkreuz kippte. Drei der Umstehenden wurden durch den herabstürzenden Querbalken getroffen. Während eine Frau mit leichten Verletzungen davonkam, wurden zwei Männer schwer verletzt.



Einer der Männer wurde mit einer Kopfverletzung mittels Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Aachen verbracht, während der andere mit Frakturen an den Beinen in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert wurde.



Die Ermittlungen zum Unglücksfall wurden vor Ort durch die Polizeiinspektion Prüm geführt. Daneben waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Winterspelt und Bleialf, Rettungskräfte des DRK aus Winterspelt, Arzfeld, Prüm, Neuerburg u. Belgien sowie der Rettungshubschrauber aus Mainz im Einsatz.



Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell