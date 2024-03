Waldkönigen: Diebe stehlen Quad, Zeugen gesucht!

Unbekannte Täter entwendeten aus einem verschlossenen Raum das mit Kettenlaufwerk ausgestattete Quad des örtlichen Ski- Langlauf- Vereins am Ernstberg. Die Tat dürfte sich im Zeitraum vom 05.03.2024 bis 12.03.2024 zugetragen haben. Das Fahrzeug wurde möglicherweise mit einem Transporter oder Anhänger vom Tatort weggebracht. Vermutlich waren mehrere Personen am Diebstahl beteiligt. Der Schaden bewegt sich laut Angaben in einem fünfstelligen Bereich. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Daun.



