Vorfahrtsverstoß mit Verkehrsunfall, welcher glücklicherweise glimpflich ausging

Am 09.03.2022 gegen 07:45 Uhr befuhr eine 31-jährige Unfallverursacherin aus dem Bereich der VG Daun mit ihrem Fahrzeug die Landstraße 65 aus Richtung Üdersdorf-Trittscheid kommend in Richtung Brockscheid.





An der Einmündung auf die Landstraße 64 zwischen Daun und Eckfeld mißachtete die Unfallverursacherin die Vorfahrt einer aus Richtung Brockscheid kommenden 50-jährigen Unfallbeteiligten aus dem Bereich der VG Daun.



Die Vorfahrt ist vor Ort deutlich mit dem Schild „Vorfahrt gewähren“ beschildert.



Die Geschädigte konnte eine Kollision durch ein Ausweichen in den Straßengraben eine schwerwiegende Kollision vermeiden.



Am Fahrzeug der Geschädigten entstand dennoch geringer Sachschaden.



Gegen die Unfallverursacherin wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



