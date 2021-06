Vollstreckung eines Haftbefehls

Am heutigen Samstagvormittag wurde der Gesuchte dann zufällig beim Einkaufen durch eine Beamtin der Polizeiwache Gerolstein, welche sich privat unterwegs befand, in einem Markt in Gerolstein gesehen. Durch Beamte der PI Daun und der PW Gerolstein konnte der Gesuchte dann schließlich festgenommen und der JVA Trier zugeführt werden.



