Vollsperrung aufgrund schwerem Unfall A60

Am Sonntag, 11.08.2024, gegen 15:25 Uhr kam es zu einem folgeschweren Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der A60 zwischen der Anschlussstelle Prüm und Bleialf.

Dort kollidierten zwei PKW frontal miteinander.



Die Fahrbahn ist momentan bis auf Weiteres voll gesperrt.



Im Einsatz sind die Feuerwehren der umliegenden Ortschaften, die Polizei Prüm, die Bundespolizei, die Autobahnmeisterei und die Rettungswachen.



Die ist eine Pressesofortmeldung, es wird entsprechend nachberichtet.



Die Autobahnmeisterei richtet eine Umleitung ab der AS Prüm und AS Bleialf ein.



