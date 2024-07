Lötzbeuren

Vollbrand eines Mähdreschers

Von Polizeidirektion Wittlich (ots)

Am Donnerstagabend, den 11.07.2024 geriet ein Mähdrescher auf einem Feld an der K133 zwischen Lötzbeuren und Raversbeuren vermutlich aufgrund eines Defekts am Fahrzeug in Brand.