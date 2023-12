viele Verkehrsunfälle und Gefahrenstellen im Verkehr aufgrund des Wetters

Symbolbild Foto: dpa

Zu einer Vielzahl von Unfällen mussten die Polizeibeamt*innen am 27.11.2023 ausrücken.



Aufgrund der Witterungsverhältnisse ereigneten sich zwischen 07:00 Uhr und 19:00 Uhr insgesamt 13 Verkehrsunfälle.

Die Masse der Unfälle stellte ein Abkommen von der Fahrbahn dar.

Erschreckender Weise gab es vereinzelt Autofahrer, welcher keine Winterreifen auf ihren Fahrzeugen hatten.



Glücklicherweise kam es in nur zwei Fällen dazu, dass Personen leicht verletzt wurden.

In allen anderen Fällen blieb es bei meist geringfügigem Sachschaden.



Weiterhin wurden der Polizei vier Gefahrenstellen im Verkehr gemeldet, bei denen Bäume oder Äste aufgrund der Schneelast nachgaben, abbrachen oder umfielen.

Hierdurch wurden Straßen blockiert, so dass die Straßenmeistereien ausrücken mussten.



Nachdem die akute Lage des Tages sich beruhigt hatte, führten die Polizeibeamt*innen im Anschluss eine Vielzahl von Fahrzeugkontrollen mit dem Schwerpunkt auf die sogenannten „Wintergefahren“ durch.



Hier kam es zu Verwarnungen wegen Verstößen gegen die Funktionsfähigkeit der lichttechnischen Einrichtungen und wegen des Nichtbefreiens des Fahrzeuges von Schnee.



