viele Verkehrsunfälle aufgrund des winterlichen Wetters

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein (ots) – Am 04.12.2023 sorgte das Wetter auch in den Verbandsgemeinden Daun, Gerolstein und Kelberg für zahlreiche Unfälle.

Durch die Polizeibeamt*innen musste allein zu Unfällen 15 Mal ausgerückt werden.



Glücklicherweise kam es nur in zwei Fällen zu leichten Personenschäden. In allen anderen Fällen blieb es glücklicherweise bei Sachschaden.



