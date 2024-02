viele Verkehrskontrollen führen zu vielen Feststellungen

Symbolbild Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Archiv/Illustration





Am 30.01.2024 gegen 11:56 Uhr kontrollierten die Beamt*innen einen 30-jährigen Fahrzeugführer aus dem Bereich der VG Arzfeld, als dieser mit seinem Personenkraftwagen die Kölner Straße in Hillesheim befuhr.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht zum Verkehr auf öffentlichen Straßen zugelassen war.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.



Am 31.01.2024 zwischen 11:00 Uhr und 13:00 Uhr kontrollierten die Beamt*innen den fließenden Verkehr in der Brunnenstraße in Gerolstein.

Hier wurden bei einer hohen Anzahl an kontrollierten Fahrzeugführer*innen erfreulicherweise nur geringfügige Ordnungswidrigkeiten festgestellt und vor Ort geahndet.



Am 31.01.2024 zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr überwachten die Beamt*innen die Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit im Bereich von Flesten.

Hier wurden insgesamt über 30 Fahrzeuge geschwindigkeitstechnisch gemessen.

Erfreulicherweise musste nur ein Fahrzeugführer mit einer Höchstgeschwindigkeit von 65km/h geahndet werden.



