viele Unfälle durch Glatteis

Symbolbild Foto: dpa





Die Polizeibeamt*innen waren am frühen Morgen des 23.01.2023 ab 06:00 Uhr mit Beginn des Berufsverkehrs im Dauereinsatz.



Es ereigneten sich allein im gemeinsamen Dienstgebiet der Polizeiinspektion Daun und der Polizeiwache Gerolstein nachfolgende Unfälle:



13 Verkehrsunfälle gesamt



Davon glücklicherweise nur zwei mit zwei leicht verletzten Personen.

Es entstand nach erster Schätzung ein Gesamtschaden von rund 200.000 EUR.



Im Bereich der Landstraße zwischen Usch und Densborn ereignete sich während der Aufnahme eines Verkehrsunfalls durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Gerolstein ein weiterer Unfall aufgrund massiver Glätte.



Ein Verkehrsteilnehmer, welcher von Usch kommend in Richtung Densborn fuhr, kam im Verlauf einer Kurve am dortigen Bahnübergang ins Rutschen und kollidierte seitlich mit dem abgestellten und die erste Unfallstelle absichernden Streifenwagen.



Es entstand glücklicherweise nur Sachschaden.



Zwischenzeitlich hat sich die Lage beruhigt, da auch die Winterdienstes im Dauereinsatz waren, der Berufsverkehr abnahm und auch durch die Sonne zwischenzeitlich die Straßen freier werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Daun

Sven Lehrke, PHK

Mainzer Straße 19

54550 Daun

Tel.: 06592/962630

Fax: 06592/962650



Folgen Sie uns auf Instagram

https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/

Folgen Sie uns auf Facebook

https://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell